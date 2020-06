Calendario pagamenti giugno 2020: Reddito di cittadinanza, bonus bebè, bonus Renzi Naspi, ecco quando e come

Con l’entrata a tutto tondo di Giugno si alza l’attenzione su quello che è il classico Calendario dei pagamenti per appunto per giugno 2020: dal Reddito di cittadinanza al bonus bebè, passando dal bonus Renzi e Naspi, cosa entra nel vivo?

Andiamo insieme ad analizzare il calendario dei pagamenti per giugno 2020 partendo appunto da Reddito di cittadinanza, PdC, bonus Renzi Naspi, e il bonus bebè.

Calendario pagamenti giugno 2020: date, quando arriva, ricarica INPS, accredito conto corrente

Per analizzare il calendario pagamenti INPS relativi a giugno 2020, andiamo dunque a fare chiarezza scoprendo quando arriva la ricarica INPS o l’accredito sul conto corrente per le prestazioni che seguono:

1) Reddito di cittadinanza;

2) Pensione di cittadinanza;

3) Bonus Renzi Naspi;

4) Naspi disoccupazione Inps;

5) Bonus bebè.

Dunque i pagamenti Inps non hanno tutti lo stesso calendario, per questa ragione la data di pagamento, può cambiare a seconda del tipo della presentazione da b, da quando è stata presentata la domanda e dal tipo di mezzo per l’accredito, se tramite carta elettronica come avviene per il reddito di cittadinanza o via bonifico bancario come per bonus bebè o bonus Renzi Naspi.

Eccoci dunque all Calendario pagamenti giugno 2020 dei vari RdC e pensione di cittadinanza e per appunto bonus Renzi Naspi e bonus bebè.

Calendario pagamenti giugno 2020: Pensione di cittadinanza

La data di pagamento per la pensione di cittadinanza di giugno 2020 è quella nello stesso giorno in cui viene accreditato il reddito di cittadinanza.

Domanda PdC presentata prima di giugno: il pagamento arriva dal 27 giugno. Domanda PdC presentata entro il 30 giugno 2020: l’elaborazione e le disposizioni di pagamento sono inviate dall’Inps a partire dal 15 luglio in poi a Poste. Dopo, Poste Italiane si occupa della distribuzione delle carte PdC con accreditata la somma spettante.

Calendario pagamento Reddito di cittadinanza giugno 2020:

Questo il calendario pagamento Reddito di cittadinanza 2020 in base a quando è stata presentata la domanda RdC:

Reddito di cittadinanza pagamento giugno 2020: il pagamento della ricarica carta RdC e PdC per quelli che hanno ricevuto la carta Reddito di cittadinanza arriverà a partire dal 27 giugno 2020. Per chi ha presentato la domanda RdC o PdC entro giugno: l’elaborazione e le disposizioni di pagamento vengono inviate dall’Inps dal 15 luglio in poi a Poste Italiane.

Calendario pagamento giugno 2020 Bonus Renzi Naspi

Il pagamento del Bonus Renzi Naspi per chi gode dell’indennità di disoccupazione è disposto sempre dall’INPS verso il beneficiario. Il pagamento effettuato dall’Inps non è accreditato nello stesso giorno del mese ma può cambiare di mese in mese.

Il pagamento bonus Renzi Naspi giugno 2020 sarà disposto entro la fine del mese, tra il 23 ed il 30 giugno 2020.

Data di pagamento NASPI giugno 2020 e bonus bebè

Quanto al pagamento Naspi giugno 2020 solitamente arriva a partire dal 10 giugno in poi e riguarda la mensilità di maggio.

Il pagamento Bonus bebè di giugno o anche detto assegno natalità Inps è disposto sempre dall’INPS verso il beneficiario. Tale pagamento, viene effettuato dall’Istituto mensilmente ed è relativo al mese precedente. Il pagamento bonus bebè giugno 2020 è comunque disposto verso l’11 giugno 2020.

