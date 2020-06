Can Yaman: età, vita privata e fidanzata dell’attore turco di Daydreamer

Attore, modello, avvocato. Idolo delle donne. Can Yaman è tutto questo e forse anche di più. In Italia è diventato famoso per aver recitato in ‘Bitter sweet – Ingredienti d’ammore’, andato in onda su Canale 5 la scorsa estate. Da lì è esploso l’amore del nostro paese nei confronti dell’attore, che è stato poi protagonista di una vacanza a Napoli e di due ospitate televisive a C’è posta per te e nel programma di Barbara D’Urso.

Con Uomini e Donne andato in ferie, Canale 5 trasmetterà la serie televisiva ‘Daydreamer – Le ali del sogno’, che accompagnerà il pubblico di Canale 5 per i prossimi torridi mesi. E a rendere più infuocata l’atmosfera ci penserà proprio il bel Can, che nella soap interpreta il ruolo di un fotografo ribelle e amane dei viaggi.

Chi è Can yaman

Can Yaman è nato in Turchia, A Istanbul, nel 1989, ha 30 anni. Il suo legame con l’Italia arriva da lontano, perché ha frequentato il liceo italiano prima di iscriversi alla facoltà di giurisprudenza. Dopo la laurea ha lavorato per sei mesi come agente, ma ha capito che quella non era la vita che faceva per lui. Così ha intrapreso la carriera d’attore.

Un successo arrivato grazie a diverse soap opera, tra cui Bitter Sweet, diventata famosissima anche in Italia. Per quanto riguarda la situazione sentimentale di Can Yaman, non è noto se sia attualmente fidanzato. Nelle ultime settimane alcuni rumors parlavano di sua storia con Demet Özdemir, attrice protagonista di Daydreamer proprio al fianco dell’attore turco. I due hanno però sempre smentito la possibile relazione. Fino a prova contraria, quindi, Can Yaman dovrebbe essere single.