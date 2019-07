Capalbio Libri… aspettando agosto in piazza

Il mese di luglio a Capalbio Libri si chiude con uno straordinario viaggio illustrato nella storia, tradizione e segreti della Toscana, scritto da Eugenio Giani e ricco di particolari e aneddoti curiosi, mentre un’altra tradizione, quella culinaria ai tempi di Leonardo è l’oggetto del libro di Carlo G. Valli scritto in occasione dei 500 anni dalla sua morte e in cui conosceremo i particolari della sua attività di cerimoniere e regista di convivi.

La Toscana protagonista a Capalbio Libri

“Ma una città è niente senza i suoi abitanti, che ne affollino le vie e le piazze, che la riempiano di voci e suoni”… scrive Giani Carlo G. Valli ne ‘La Toscana giorno per giorno. 365 giorni tra storie, curiosità, personaggi e aneddoti‘.

Un almanacco, un atlante, uno straordinario viaggio riccamente illustrato nella storia, nelle tradizioni e nei segreti della Toscana, sul filo dei giorni. Dopo il grande successo del suo “Firenze giorno per giorno”, Eugenio Giani amplia l’orizzonte all’intera regione. Per ogni data del calendario eventi, personaggi, aneddoti e curiosità compongono il ritratto inedito di una delle terre più belle e più ricche d’arte del mondo. Sotto i nostri occhi sfilano i personaggi della storia, dai Medici ai Lorena, letterati e poeti, artisti e architetti, volti dello spettacolo e campioni dello sport ma anche stelle “minori” che tuttavia hanno lasciato traccia di sé. Davanti a noi si spalancano paesaggi e panorami, scorci e vedute, capolavori d’arte e particolari spesso sconosciuti delle città e delle campagne, rivivono tradizioni ancestrali, rinascono riti millenari. Un libro da leggere tutto d’un fiato oppure “giorno per giorno”, per imparare un po’ alla volta e magari raccontare agli amici episodi talvolta dimenticati, eppure importantissimi, del nostro passato.

Eugenio Giani (Empoli, 1959) è laureato in Legge. Ha rivestito importanti cariche istituzionali e amministrative, come la Presidenza del Consiglio Comunale di Firenze e vari Assessorati tra cui lo Sport, le Relazioni Internazionali, la Cultura, le Tradizioni Popolari, la Mobilità e i Lavori Pubblici. È presidente del Consiglio regionale della Toscana, consigliere nazionale del CONI e presidente del Museo Casa di Dante.

È autore di testi su vari argomenti di carattere sportivo e culturale, tra cui “Firenze giorno per giorno” (2011, 2018) e “La Toscana giorno per giorno” (2018), entrambi pubblicati da Sarnus. Nel corso della serata Giulia Nervi leggerà alcuni passaggi del libro.

La ‘pentola di Leonardo’ a Capalbio Libri

“Qualunque cosa gli capitasse di fare riusciva a trasformarla in bellezza, a volte magari grottesca o addirittura diabolica ma sempre alimentata da una volontà generatrice”… si legge invece ne ‘La pentola di Leonardo. Storie di corte, di vita quotidiana, di cibo, di cucina’ (Cierre Edizioni), di Carlo G. Valli.

Nel 2019 ricorrono i 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci. Il libro parte da questo evento per descrivere un aspetto inaspettato della sua multiforme personalità: oltre che sommo pittore, scultore, architetto, fisico, geologo, musicista, poeta, egli è stato cerimoniere di corte, organizzatore di spettacoli e banchetti e appassionato di cucina. Ha approfondito l’uso del fuoco, i sistemi di cottura e di pulizia, e ha inventato alambicchi, impianti e forni: marchingegni documentati in questo libro con i disegni e gli appunti originali. Nella “pentola di Leonardo” troviamo approfondimenti sulla sua attività di cerimoniere e regista di convivi e anche sulla sua vita quotidiana. Egli conosceva e praticava le ricette del tempo ed era sensibile ai prodotti della terra, che sapeva come trattare e lavorare. Dai suoi taccuini emergono le liste delle spese alimentari giornaliere, che ci consentono di definire il suo stile di vita e i suoi gusti. Argomenti minori ma di grande interesse e spesso ignorati o non sviluppati nella enorme bibliografia dedicata a Leonardo. Ripercorrendo l’esistenza del grande uomo d’ingegno dalla nascita alla morte, in queste pagine l’autore si concentra in particolare su tali attività, colmando una lacuna nella divulgazione della grandiosa epopea leonardesca.

Carlo G. Valli, docente universitario di marketing e comunicazione, di occupa di storia degli alimenti e di tradizioni popolari. Su questi argomenti ha scritto una quarantina di volumi, tra cui: C’erano una volta i vecchi mestieri (Cierre 2001), Gli antichi sapori dei mangiari di strada (Cierre 2003), La storia della pentola (Bibliotheca Culinaria 2004), La Pasta. Viaggio in Italia (Agra 2005, tradotto in Usa, Gran Bretagna, Germania, Francia), Vini e miti (Cierre 2008, vincitore del Premio Cesare Pavese), Marchesi si nasce (Rizzoli 2010), Sole, sale, vento, fuoco (Cierre 2012), Un cuoco costava più di un cavallo (Cierre 2016). Anche qui nel corso dell’incontro, Giulia Nervi leggerà alcuni passaggi del libro.

Ricordiamo che questi eventi di Capalbio Libri sono ad ingresso libero fino ad esaurimento posti. La manifestazione, dedicata ai libri e al piacere di leggere, dal 2007 si svolge in Piazza Magenta a Capalbio (Gr), uno dei Borghi più belli d’Italia. Capalbio Libri ha il patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, della Regione Toscana, del Comune di Capalbio e dell’Associazione “I Borghi più belli d’Italia“, ha il patrocinio e il sostegno di SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori, ed è promosso dall’Associazione “Il piacere di leggere”. Capalbio Libri è un marchio di Zigzag srl che è l’organizzatore unico della manifestazione.

Max