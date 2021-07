Capri, minibus esce di strada: un morto e diversi feriti

Un morto e una decina di feriti, di cui almeno 3 gravi. Questo il bollettino dopo la caduta del minibus a Capri. Il pulmino, impegnato nel servizio di trasporto pubblico sull’isola, ha rotto la barriera di protezione della strada ed è precipitato per 5 o 6 metri: a bordo c’erano 25 persone.

L’incidente è avvenuto nella zona della spiaggia libera di Marina Grande. Il minibus ha fondato il tetto e la parete di un’abitazione a pochi pasi dal mare. I bagnanti che in quel momento erano in spiaggia, spaventati dal frastuono, si sono gettati in mare.

Sul posto sono arrivati gli elicotteri partiti da Napoli per portare sull’isola i medici e trasportare in città i casi gravi. I trasferimenti eseguiti, per ora, sono due, Gli altri feriti, più lievi, sono stati portati all’ospedale dell’isola.

Ancora da accertare le cause dell’incidente, così lo stato di salute di tutte le persone coinvolte. Oggi a Capri si è registrata un intenso traffico a causa della stagione turistica e di un guasto alla funicolare dell’isola.

Notizia in aggiornamento.