Carla Fracci, Alemanno: “Litigio con lei chiarito subito, penoso speculare”

Sulla morte di Carla Fracci “trovo veramente penoso che in un momento così triste e commovente come la scomparsa di una grandissima artista, alcuni organi di informazione non trovino niente di meglio che speculare politicamente sulla sua figura, ritirando fuori un video vecchio di 10 anni. In realtà, quel litigio nasceva da un equivoco tra me e lei, che poi riuscimmo a chiarire nelle settimane successive, senza lasciare ulteriori strascichi”. Così all’Adnkronos l’ex sindaco di Roma Gianni Alemanno commenta un video datato 2010 in cui ebbe una discussione animata con Carla Fracci e che oggi è stato rilanciato.

“Quindi una vicenda totalmente chiusa – spiega – su cui è inutile speculare. In questo momento l’unica cosa giusta da fare, è ricordare una delle più grandi artiste che l’Italia abbia mai avuto nel campo della danza e del teatro”, conclude.