Carlo Conti, a giugno su Rai 1 con un game tutto nuovo: qual è, come si gioca, spoiler

Carlo Conti, uno dei Re incontrastati del palinsesto della Rai, si appresta a tornare in onda e a farlo, a stretto giro di posta con un programma tutto nuovo, un game pensato per divertire e intrattenere gli italiani, specialmente dopo un lungo periodo di sofferenza e di isolamento come quello del coronavirus e della pandemia e della crisi economica che stiamo attraversando.

Di che gioco di tratta? Quale sarà il programma di Carlo Conti e da quando andrà in onda? Ecco tutte le anticipazioni.

Carlo Conti, a giugno su Rai 1 con un nuovo gioco: ecco quale

A giugno su Rai 1 con un game per giocare sulle classifiche di tutti tipi torna un protagonista assoluto della Tv, vale a dire Carlo Conti.

La TV vive oggi senza dubbio una fase molto complessa, tesa e difficile da gestire. I conduttori come anche gli spettatori sanno che nei prossimi mesi sarà davvero difficile oltre che graduale, provare a tornare tutto come prima.

Questa, però, anche dal punto di vista dell’intrattenimento televisivo può essere anche l’occasione per provare a fare qualcosa di diverso e proporre un programma di inedito al telespettatore.

aggiornamento ore 1.15

Potrebbe essere il caso dell’idea di Carlo Conti, che a giugno ritorna in prima serata su Rai 1 un nuovo show incentrato sulle classifiche di vario genere.

“E’ una richiesta che mi ha fatto la rete. Avevamo da un po’ di tempo nel cassetto un programma che si può adattare a questa fase, un game per giocare sulle classifiche di diversi tipi. Per tornare in tv serviva qualcosa di originale, è il momento giusto”, ha detto Carlo Conti di recente.

Giocare con le classifiche per lui è come una sorta di ritorno alle origini, quando faceva il deejay e nel 1985/86 esordì in Rai con Discoring. Nel nuovo programma, tuttavia, non avrà a che vedere solo con musica e dischi, ma classifiche di ogni tipologia, ma il tutto per dare alla gente del sano divertimento.

aggiornamento ore 5.15

Lo show si farà nello studio de La Corrida, tra i primi format a saltare per Coronavirus. Conti, che venerdì 8 maggio condurrà un’inedita serata dei David di Donatello 2020, il 9 giugno tornerà ad Assisi per la serata benefica Con il Cuore – Nel Nome di Francesco.

Infine un auspicio: “Speriamo di ripartire con Tale e Quale Show, magari con meno vincoli soprattutto per i truccatori che sono a lungo a contatto con i concorrenti”, ha detto.

aggiornamento ore 11.10