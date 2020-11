Carlo Conti soffre per il Covid: “Una brutta bestia, ho tutti i sintomi”. La solidarietà del web

Carlo Conti soffre per il Covid: “Una brutta bestia, ho tutti i...

“Ora i sintomi ci sono tutti (e anche troppi!!) questo Covid è una brutta bestia”. Quando lo scorsa settimana, sempre dal suo profilo Instagram, ha annunciato la positività al tampone, Carlo Conti sembrava averla presa tutto sommato con filosofia, anche perché sembrava fosse soltanto asintomatico. Tanto è che, lo scorso venerdì, in occasione della diretta di ‘Tale e Quale Show’ ha addirittura deciso di condurla da casa, in coppia con Giorgio Panariello in studio.

Ma oggi il generoso showman toscano ha dovuto dichiarare la resa a causa dell’avvento dei sintomi.

Conti: i messaggi di affetto e di auguri dei fan e dei colleghi

Non appena pubblicato, il post del conduttore ha immediatamente acceso i cuori di migliaia di suoi sostenitori che, subito, lo hanno inondato di messaggi di affetto e solidarietà.

Non sono ovviamente mancate anche le testimonianze di molti suoi colleghi, tra le quali quelle di ‘Zia Mara’ (“Forza Carlo, ti aspetto per il nostro Zecchino’’), di Cristiano Malgioglio (“Forza amico mio, vedrai che sarà un ricordo. Ti voglio bene’’), e di Jo Squillo (“I toscanacci come te il Covid se lo mangiano a colazione, sei un grande roccia, ti vogliamo tutti bene”).

Conti: il tenero augurio dei suoi figli, ”Ti amiamo babbo!”

Ma ad intenerire tutti i suoi follower, una foto pubblicata da Conti, dove è inquadrato un bigliettino che i figli hanno realizzato per lui, con su scritto: “Ti amiamo babbo!“. Un pensiero davanti al quale sicuramente il conduttore avrà speso qualche lacrima. ”Tra tutte le medicine questo bigliettino è la più potente“, commenta quindi condividendo questa tenerezza sul web…

Max