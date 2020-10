Cashback, come sapere se hai vinto 3 mila di super premio: ecco dove vedere la classifica

Come si fa per scoprire se abbiamo vinto 3 mila di super premio cashback? In questi tempi la corsa verso il premio Cashback sta assumendo in tantissimi cittadini sempre più rilevanza, ed è per questo che questa domanda ha preso piede, in diversi ambiti, compreso il mondo dei social. Ecco dunque dove si controlla la classifica.

Il Governo ha stanziato tre mila euro di super premio ma solo 100 mila persone lo conquisteranno: ed ecco come consultare la classifica in tempo reale.

Cashback, come sapere se hai vinto: dove vedere la classifica

Il bonus cashback rientra nel piano cashless, ovvero il totale delle misure che il Governo sta vagliando per dire addio al contante. Il bonus prevede un rimborso del 10% sulle spese fatte con carta, app o bonifici. Il tetto di spesa è fissato a tre mila euro. Dunque, chi fa almeno 50 operazioni tracciabili, gode di un bonus cashback di 300 euro sul conto. Ma non è tutto: solo per le 100 mila persone che in sei mesi eseguono il maggior numero di transazioni, a questo bonus si somma un super premio cashback di tre mila euro.

Il bonus non rileva l’importo dell’operazione. Quindi un caffè pagato con carta, nel novero dei bonus cashback, vale quanto un mobile di lusso o un vestito costoso. Non si vuole premiare chi spende di più ma chi spende più spesso con la carta e ne fa un’abitudine di pagamento. Il Super Premio, dunque, spetterà ai più attivi utilizzatori di carte di credito, app per pagamenti, bonifici e tutti i metodi tracciabili alternativi al contante.

Saranno cento mila le persone che riceveranno il super premio di 3 mila euro sul conto. Proprio perché non ci sono limiti di importo, anche un semplice caffè potrebbe “farvi scalare la classifica” e ottenere il super premio. Ma come sapere in quale posizione ci si trova e se si può aspirare, spingendo un po’ gli acquisti, al premio finale? Gli utenti potranno controllare la loro posizione in tempo reale registrandosi all’app IO.

Tra i dati richiesti c’è anche l’iban sul quale saranno eventualmente accreditati bonus e premio. E’ l’applicazione lanciata dalla Pubblica Amministrazione per l’accesso a bonus e servizi pubblici. La stessa che avete usato se avete già richiesto, ad esempio, il bonus vacanze.