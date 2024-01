Caso Verdini, Meloni: “Salvini non coinvolto. Con questo governo brutto momento per affaristi”

(Adnkronos) – Sul caso Tommaso Verdini “non ho avuto cose da dire perché non ho gli elementi per commentare il fatto, sulla questione bisogna attendere il lavoro della magistratura e commentare quelli, quanto letto è che le intercettazioni fanno riferimento al precedente governo, Salvini non viene chiamato in cause e penso che non debba riferire in Aula su questa materia. Salvini non viene chiamato in cause e penso che non debba riferire in Aula su questa materia”. Lo ha detto Giorgia Meloni in conferenza stampa. “Non mi pare che Salvini sia stato chiamato in causa nei documenti che ho”, ha rimarcato.

“Da quanto so – ha poi aggiunto Meloni – l’unica tessera di partito di Tommaso Verdini mi risulta fosse quella del Pd, con questo governo affaristi e lobbisti non passano un bel momento, penso che diversi attacchi scomposti siano figli di questo”, ha concluso.