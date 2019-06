C’è un Totti sulla Sea-Watch: “Sono il cugino di Francesco”

Francesco si è appena dimesso dal ruolo di dirigente della Roma, il cugino Cristian è invece a bordo della Sea Watch 3, la nave che aiuta i migranti. C’è un Totti in mare, ma non è l’ex capitano giallorosso. Cristian è il cugino di secondo grado del ben più noto Francesco. E’ tedesco, ha 46 anni e ha un’azienda di pezzi meccanici: “Mio nonno, il padre di mio padre, era fratello del nonno di Francesco Totti”, ha spiegato l’uomo alla Repubblica.

Cristian vive a Wuppertal in Vestfalia, parla ovviamente tedesco ma anche l’italiano e oltre a destreggiarsi tra cacciaviti e chiavi inglesi è da sempre impegnato nel sociale, come dimostra la sua presenza sulla Sea Watch 3. Il suo primo incarico sulla Sea Watch 2 arrivò nel 2016, quando venne preso come cuoco dell’imbarcazione. Ora invece è un “Rhib driver”, quindi guida due battelli veloci con cui l’equipaggio recupera i migranti in mare.

Le parole di Cristian Totti

Francesco è a Ibiza per rilassarsi dopo l’addio alla Roma, il cugino Cristian (nome del primogenito dell’ex capitano giallorosso), si trova invece in acque internazionali a 15 miglia da Lampedusa: “Non ho mai conosciuto Francesco Totti– racconta Cristian alla Repubblica -. Non seguo neanche il calcio, a dir la verità. So bene chi è stato e che cosa rappresenta per Roma. I miei genitori mi hanno sempre detto della parentela in linea paterna, ma non abbiamo mai avuto l’occasione di incontrarci o di parlarci”, ha concluso il cugino di Francesco Totti.