Cecilia Cantarano: chi è, età, Instagram e fidanzato dell’influencer di TikTok

Cecilia Cantarano è senza ombra di dubbio una delle TikToker italiane più famose, una ragazza che all’interno dell’app TikTok è riuscita a raccogliere oltre 1,4 milioni di follower grazie ai suoi video comici.

Se all’estero troviamo web star come la 15enne Charli D’Amelio, in Italia c’è un gruppo di content creator di tutto rispetto in grado di catturare l’attenzione di milioni di ragazzi e non solo. Tra gli influencer italiani di TikTok non possiamo non citare Cecilia Cantarano, una giovane romana di 19 anni che sul suo profilo TikTok ufficiale @ceciliacantarano pubblica quotidianamente brevi filmati divertenti in grado di raggiungere milioni di views e apprezzamenti. In questo articolo vediamo nel dettaglio chi è Cecilia Cantarano, qual è il suo profilo Instagram e chi è il suo fidanzato.

Cecilia Cantarano: chi è, anni, altezza, peso e curiosità sulla TikToker

Cecilia Cantarano è una delle principali influencer di TikTok in Italia. È nata a Roma il 27 marzo 2000 ed è diplomata al liceo artistico. Cecilia è diventata famosa su TikTok ma è molto attiva anche su altri social network tra cui Instagram dove in pochi mesi è riuscita a superare i 400mila follower sul suo profilo ufficiale @ceciliacantarano.

L’account TikTok di Cecilia Cantarano è stato aperto a fine 2018 e ad oggi super gli 1.4 milioni di seguaci tra video divertenti e video lip-sync. Cecilia è senza ombra di dubbio una diciannovenne che ha fatto dell’autoironia la sua arma vincente come testimoniano i tanti video caricati anche su YouTube dai tanti fan della giovane creator italiana.

Tutti gli utenti di TikTok avranno visto almeno una volta uno dei contenuti pubblicati dalla Cantarano nella sezione “Per Te”, l’homepage del popolare social network cinese. Oltre al successo su TikTok Cecilia Cantarano ha realizzato anche altri progetti di tutto rispetto tra cui due singoli musicali: “Sagapò” ed “Effetto Blur” e collaborazioni varie tra cui la recente partecipazione in radio a RTL 102.5 per commentare il Festival di Sanremo 2020.

Cecilia Cantarano: chi è il fidanzato Andrea

Da diversi mesi Cecilia Cantarano è fidanzata con Andrea, un ragazzo romano di cui la giovane influencer tende a non diffondere troppe informazioni. Inizialmente molti fan della TikToker credevano che Cecilia fosse fidanzata con Lele Giaccari ma in una recente intervista ha dichiarato di stare insieme ad Andrea, un ragazzo probabilmente di qualche anno più grande di lei. Sui social di Cecilia il fidanzato non è mai stato taggato e dunque è difficile avere maggiori informazioni su di lui.