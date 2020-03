Cecilia Trono Classico: età, Instagram e vita privata della corteggiatrice di Uomini e donne che piange per Carlo

Prima il saluto alla trasmissione, poi il ritorno in studio. Uomini e Donne è abituato a regalare colpi di scena e il Trono Classico non fa eccezione. La notizia è infatti il ritorno di Cecilia Zagarrigo, che tornerà in studio per continuare a corteggiare Carlo Pietropoli, che aveva deciso di salutare dopo un duro litigio avvenuto nelle puntate precedenti.

Nonostante l’arrivederci a Uomini e Donne Cecilia non aveva mai smesso di pensare al tronista come ha svelato nel corso di un’intervista rilasciata al magazine di Uomini e Donne: “Mi rendo conto che il mio umore da come vanno le cose con Carlo. E devo dire la verità, sono settimane che torno a casa nervosa”, ha confessato la corteggiatrice.

Cecilia piange in esterna

Una mancanza che ha spinto Cecilia a tornare nello studio del Trono Classico di Uomini e Donne per continuare a corteggiare Carlo Pietropoli. Un interesse tanto forte che ha portato addirittura alle lacrime Cecilia nell’esterna di riconciliazione. Un atteggiamento che non ha però impressionato Carlo, che è rimasto anzi freddo di fronte alle lacrime della ragazza.

Un distacco che ha portato ad un acceso dibattito in studio. Scopriamo meglio chi è Cecilia Zagarrigo. È nata a Torino nel 1994, ha 25 anni e studia giurisprudenza. Le manca poco alla laurea che insegue con costanza nonostante i tanti impegni televisivi. Quella attuale non è la prima partecipazione a Uomini e Donne della ragazza, anzi.

Cecilia, infatti, è stata prima corteggiatrice di Oscar Branzani, poi di Luca Onestini. Ora è Carlo il possibile amore di Cecilia, che sogna di entrare in polizia nonostante i numerosi impegni. Per capire se le cose tra la corteggiatrice e il tronista andranno per il verso giusto non resta che seguire le prossime puntate del Trono Classico di Uomini e Donne.