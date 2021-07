Cento persone manifestano contro degrado Esquilino e Castro Pretorio

Oltre cento persone si sono date appuntamento ieri sera, 8 luglio, a piazza Vittorio a Roma per manifestare contro il degrado nei quartieri Esquilino e Castro Pretorio.

La manifestazione, cui hanno preso parte residenti, attività produttive e coloro che operano nel perimetro attorno alla Stazione di Roma Termini, è stata organizzata dai comitati di quartiere e appoggiata dal centrodestra capitolino. Le strade del quartiere Esquilino si sono illuminate con una fiaccolata che ha toccato via Mamiani, via Giolitti, via Rattazzi, piazza Manfredo Fanti, via Turati, via Gioberti, stazione Termini per concludersi in via Daniele Manin.

“Vogliamo sicurezza” è stato il coro univoco dei partecipanti alla manifestazione, durante la quale è stato rivolto un ringraziamento alle forze di polizia per l’impegno giornaliero nel quartiere.