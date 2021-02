Centocelle, saccheggia bar: 43enne in manette

A Centocelle entra nel bar e lo saccheggia: è accaduto proprio a due passi da piazzale delle Gardenie, il ladro ha rubato alcolici, denaro contenuto nella cassa e telefoni cellulari mettendo il bottino in un borsone per poi scappare. Un colpo però finito male per un 43enne romano arrestato dai carabinieri. L’episodio due notti fa, i militari hanno sorpreso il ladro subito dopo che si era intrufolato in un bar di viale Primavera. Il 43enne era riuscito ad alzare parzialmente la serranda e, una volta nel locale, ha fatto razzia di quello che riusciva a prendere. Dopo un inseguimento per le vie del quartiere, è stato catturato. La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita ai proprietari del bar, mentre il ladro, accusato di “furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale”.