(Adnkronos) – Si gioca oggi, martedì 14 marzo, il ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Porto e Inter. La partita, al via alle 21 all’Estadio do Dragao di Oporto. sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in tv, in chiaro, su Canale 5. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now, Mediaset Infinity e sulla piattaforma Sky Go.