Chi è Achraf Hakimi, la freccia vicina all’Inter

L’Inter è vicinissima ad acquistare Achraf Hakimi, esterno basso marocchino in forza al Borussia Dortmund in prestito dal Real Madrid, dove era chiuso e non riusciva a trovare spazio. In Germania ha confermato tutte le sue potenzialità, dimostrando di essere uno degli esterni di fascia più interessanti in Europa.

L’Inter è sempre più vicina all’acquisto, anche se deve battere la concorrenza di squadre come lo stesso Borussia Dortmund. I nerazzurri sono arrivati ad offrire una cifra vicina ai 40 milioni di euro per convincere il Real a lasciare partire l’esterno classe 1998. Scopriamo meglio chi è Achraf Hakimi.

Achraf Hakimi, una freccia per l’Inter: le cifre

Segno distintivo: velocità. Achraf Hakimi, è una vera freccia sulla fascia, lo ha dimostrato nel corso della sua esperienza al Borussia Dortmund. Parecchi anni prima è il Real Madrid ad accorgersi del suo talento, tanto che il giovane fa tutta la trafila in Sagna giocando per 10 anni nelle giovanili del Real.

Il 1 ottobre 2017 fa il suo esordio in prima squadra, giovanissimo. Quell’anno vincerà la Champions pur non disputando nemmeno un minuto e in estate passa al Borussia Dortmund. Dove mette in mostra tutto il suo talento. Ora l’Inter è intenzionata a portarlo a Milano per 40 milioni di euro.