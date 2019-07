Chi è Bianca Devins, la star di Instagram uccisa dal fidanzato

Bianca Devins, stellina di 17 anni molto celebre su Instagram, è stata uccisa dal suo fidanzato in maniera orrenda. Lo stesso ragazzo ha denunciato il tutto nel modo più riprovevole, mostrando sui social il corpo della ragazza, decapitata, prima di provare a suicidarsi.

Non si conoscono ancora i motivi che hanno spinto il fidanzato di Bianca Devins a raggiungerla a casa sua per ucciderla in modo così brutale. La ragazza da 35 mila follower è stata mostrata senza vita con una didascalia da brividi: “Mi dispiace, Bianca”.

Aggiornamento ore 6.00

Chi è Bianca Devins: il corpo decapitato mostrato dal fidanzato su Instagram

Il post dove veniva mostrato il corpo senza vita di Bianca Devins è stato segnalato alle autorità in maniera immediata. Nel frattempo, l’omicida aveva postato altre frasi bizzarre sui social come “Qui si arriva all’inferno” e “E’ la redenzione, giusto?”.

La polizia è riuscita a rintracciare così il segnale gps del suo smartphone, riuscendo a trovarlo in un bosco dove era quasi già riuscito a suicidarsi con un taglio alla gola. Gli agenti hanno fermato l’emorragia e lo hanno fatto trasportare in ospedale. A pochi metri, il corpo decapitato di Bianca Devins.

Aggiornamento ore 8.00

Liv Devins, la sorella della vittima, ha confermato l’identità del corpo decapitato della sorella. Anche lei attiva come influencer su Instagram, Liv ha postato il suo ultimo saluto alla sorella.

“Odio dover scrivere questo. Odio sapere che non tornerai a casa come eri solita fare. Eri la migliore sorella che chiunque avesse potuto desiderare. Grazie per esserci stata sempre per me”.

Aggiornamento ore 9.00