Chi è Claudia Lai, la moglie di Nainggolan che ha raccontato il suo dramma

L’amore è scoccato durante una serata di karaoke. Si sono conosciuti così Radja Nainggolan e Claudia Lai: “Quando ho scoperto che era un calciatore ho lasciato perdere. – ha raccontato la donna in un’intervista di qualche anno fa – Non era la vita che immaginavo, i calciatori si spostano facilmente e sono ricercati anche dalle ragazze. Mi aspettavo una vita pacata e vita normale. Però all’amore non si comanda”.

Claudia Lai all’epoca faceva la commessa a Cagliari, proprio lì ha conosciuto Nainggolan, allora giovane promessa della squadra isolana. L’incontro con il Ninja ha stravolto la vita della donna, che per amore ha deciso di lasciare la sua terra per seguire Nainggolan a Roma.

La tragica rivelazione di Claudia Lai

La loro storia da amore è iniziata nel 2011, nel mezzo due figli e oggi una tragica dichiarazione: “Ho il cancro e oggi inizio la chemioterapia”. Con queste parole Claudia Lai ha reso note le sue ansie e le sue paure per un male che rappresenta ora la sfida più difficile della sua vita.

“Che dire, dopo secchiate di lacrime versate, è ora di andare a combattere questa brutta bestia”. Ha dichiarato la donna, oggi 36 anni, su Instagram. Per amore di Nainggolan ha lasciato la Sardegna e il suo lavoro, ha iniziato una nuova vita per stare vicino all’attuale centrocampista dell’Inter. La sfida più grande per Claudia Lai però inizia oggi.