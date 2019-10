Chi è Comete, l’artista di strada che ha fatto piangere Malika Ayane a X Factor

Fono a pochi mesi la sua voce e il suono della sua chitarra riecheggiavano tra le strade di Via del Corso, dove Eugenio Campagna, 27enne romano, si esibiva come artista di strada. Nessun palco, nessuno spettatore pagante, solo il via di persone che ogni tanto tendevano l’orecchio e allungavano monete a fargli compagnia.

Eugenio in arte è Comete e sta stupendo a X Factor, dove è volato agli Home Visit a Berlino con l’intensità inaudita di un’interpretazione personale della canzone di Samuele Bersani ‘En e Xanax’, che ha convinto Mara Maionchi a portarlo con sé al turno successivo. Alterna gli studi di filosofia alla musica, sua passione da sempre.

Comete, dalla strada a X Factor

Comete aveva già colpito positivamente i giudici con la sua esibizione alle audizioni, ma è con la performance di ieri sera che è esploso il suo talento. Voce graffiante e sentimenti che uscivano dalla gola: così Comete ha commosso Malika Ayane, che non è riuscita a trattenere le lacrime durante l’esibizione dell’artista.

Talento e fiducia di sé, Eugenio Campagna punta in alto e non ha paura di paragoni ingombranti: “Bersani è un signor cantante tu pensi di essere bravo altrettanto?”, alla domanda di Mara Maionchi Comete ha pochi dubbi: “Penso di sì”. Per gustare ancora il suo talento ci sarà da attendere gli Home Visit che andranno in onda giovedì prossimo.