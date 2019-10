Chi è l’ex di Sara Tozzi, la tronista che ha lasciato il trono di Uomini e Donne

La scelta è stata improvvisa: Sara Tozzi ha abbandonato il trono di Uomini e Donne. La giovane ragazza ha preso la sua decisione spiazzando tutti. Il motivo? Un cuore impegnato. È proprio questa la motivazione che ha spinto Sara Tozzi a lasciare l’ambita poltrona rossa del programma condotta da Maria de Filippi.

Nella puntata di oggi 10 ottobre Sara Tozzi comunicherà la sua scelta di lasciare il trono classico di Uomini e Donne lasciando sbigottiti i presenti in studio. L’avventura dell’ex tentatrice di Temptation Island sembrava fosse partita nel migliore dei modi con la conoscenza con il corteggiatore Javier, costretto poi ad abbandonare il programma a causa di una segnalazione scottante.

Chi è l’ex di Sara Tozzi

Dopo l’addio di Javier, Sara Tozzi ha maturato la decisione di lasciare il trono, non tanto però per l’addio del corteggiatore, quanto per aver capito di non avere il cuore libero per intraprendere una nuova relazione. La ragazza, come affermato da lei stessa, pensa ancora al suo ex, per questo non poteva rimanere nel programma.

La storia con il suo ex, di cui non si conosce il nome, si è conclusa circa un anno e mezzo fa. I due lavoravano nello stesso locale come baristi, lì è scattata la scintilla. Un amore forte, che la stessa Sara Tozzi ha però iniziato in salita, scoprendo un tradimento all’inizio della loro relazione. Un anno e mezzo fa i due si sono lasciati, per questo la ragazza ha deciso di partecipare a Temptation Island e successivamente a Uomini e Donne. Ma evidentemente il pensiero dell’ex è ancora presente.