Chi era Sulli, la popstar coreana trovata morta: ipotesi suicidio

La tragica notizia sta facendo il giro del mondo diventando un trend topic sul web: Choi Jin-ri, meglio conosciuta come Sulli è stata trovata morta nella giornata di oggi nel suo appartamento a Seognam, quartiere di Seul. La giovane ragazza di 25 era una famosissima cantante coreana che ha contribuito ad accrescere il genere K-Pop nel mondo.

Lo stile di musica nato in Corea negli ultimi anni è diventato un fenomeno mondiale, arrivando anche in Italia con le sue sonorità asiatiche e allo stesso tempo moderno. Sulli è stata una delle principali voci di questo movimento, prima di essere trovata senza vita nel suo appartamento.

Morte Sulli, ipotesi suicidio

Il corpo della 25enne è stato trovato dal suo manager nella giornata di oggi. Una depressione con cui combatteva da tempo la ragazza potrebbe far pensare al suicidio come motivo della morte, anche se attualmente sono in corso le indagini del caso.

Sulli ha coltivato sin da piccola la sua passione per l’arte e l’intrattenimento iscrivendosi ad una scuola di recitazione prima di entrare nel mondo della musica. Ha fatto parte per diversi anni del gruppo delle f(x) prima di intraprendere la carriera solista. La sua morte ha sconvolto fan in tutti l mondo, in attesa di capire il movente del suo decesso.