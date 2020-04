Chi sono i congiunti: dal 4 maggio possibili visite ai parenti

La Fase 2 è realtà, prenderà il via il 4 maggio. A confermarlo è stato Giuseppe Conte in conferenza stampa. Il premier ha parlato delle novità, non eclatanti, presenti nel prossimo dpcm, che consentirà spostamenti ulteriori rispetto alla prima fase per svolgere attività fisica, anche nei parchi, prendere parte ad un funerale e andare a trovare i propri congiunti.

È stato questo uno dei punti focali del discorso del premier: quello legato agli spostamenti permessi per far visita ai propri congiunti. Ma chi sono? La domanda è venuta spontanea, soprattutto a chi si sta chiedendo se sia possibile muoversi per andare dal proprio partner. Ebbene, la risposta è no, a meno che non ci sia un vincolo di matrimonio.

Congiunti, ossia parenti

Chi sono quindi i congiunti a cui ha fatto riferimento il premier Conte. Si intendono parenti e familiari, non si fa riferimento quindi ai partner. Anche per la prossima fase di contenimento sarà quindi impossibile recarsi dal proprio fidanzato o fidanzata.

Sarà invece possibile uscire di casa per andare a trovare nonni, genitori e zii, ovviamente con le dovute precauzioni e il distanziamento sociale sempre necessario. Da evitare, ci ha tenuto a precisarlo Conte, “festini e party casalinghi”. La visita dovrà quindi limitarsi ad un saluto per poi far ritorno presso la propria abitazione.