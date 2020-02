Chi Vuol Essere Milionario, anticipazioni puntata 26 Febbraio 2020: chi scala il milione da Gerry Scotti

Altra serata di pathos, di domande, di brividi da scalata verso il milione. Come andrà? Qualcuno ci riuscirà? Ecco che stasera, mercoledì 26 Febbraio 2020 torna in tv su Canale 5 un altro appuntamento con la storica e apprezzatissima trasmissione a qui di Gerry Scotti nota come Chi Vuol Essere Milionario.

Come andrà? Chi giocherà? Ecco tutte le anticipazioni al riguardo della puntata di questa sera di Chi Vuol Essere Milionario.

Chi Vuol Essere Milionario, anticipazioni puntata 26 Febbraio 2020: guida alla scalata del milione da Gerry Scotti

Stasera, 26 Febbraio alle 21:25 su Canale 5 torna in onda “Chi vuol essere Milionario“, programma condotto da Gerry Scotti e si riapre il dibattito: qualcuno arriverà a giocarsi la domanda del milione?

Dopo Enrico Remigio, che in avvio della nuova stagione ha vinto il milione con una ottima performance, ecco che oggi, Mercoledì 26 febbraio, in prima serata su Canale 5, riparte col nuovo e quinto appuntamento “Chi Vuol Essere Milionario”.

Il programma di Gerry Scotti si avvicina alla fase clou e poi alla naturale conclusione. Sono 2 le puntate che andranno a completare la nuova edizione del game show.

Una delle novità del regolamento, come sappiamo ormai bene, è l’addio all’aiuto del pubblico e la introduzione dello switch. Restano vivi gli altri tre aiuti: il 50 e 50, Chiedilo al tuo esperto in studio e Chiedilo a Gerry.

Quanto all’ultima puntata, Maria Cristina De Gregorio è stata la concorrente di “Chi vuol essere milionario?” in gara. Si trata di una traduttrice di Roma, tornata nel game show di Gerry Scotti dopo aver indovinato la domanda di 7 mila euro nella puntata precedente. Ha però sbagliato la domanda dedicata alla prima gara delle Olimpiadi. Questa sera dunque nuovi volti, ma identico pathos. Non ci sono spifferi su come andrà la scalata ma, è chiaro, tutti sognano di imitare il buon Remigio.