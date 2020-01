Chiamate dalla Tunisia (prefisso +216), attenzione alla truffa

Se siete incuriositi dalla chiamata di qualche numero esotico, a meno che non abbiate parenti o amici lontani, non cedete alla tentazione di richiamare. Sì, perché potreste trovarvi di fronte ad una truffa telefonica. Nulla di nuovo sotto al sole, perché truffe del genere si ripetono ormai da mesi, e il 2020 non fa eccezione.

Il modus operandi è sempre il solito: i truffatori chiamano un numero per qualche secondo, non dando il tempo di rispondere alimentando così la curiosità dell’interlocutore di richiamare. In quel caso scatta la trappola, perché richiamando il credito telefonico viene prosciugato anche di 1,50 euro al secondo.

Evitate numeri esteri

I numeri che chiamano con l’intento di prosciugarvi il credito provengono solitamente dalla Gran Bretagna e dalla Tunisia, con il prefisso +216. Quindi a meno che non aspettiate chiamate dall’estero evitate di richiamare questi numeri, perché potreste cadere nella rete dei truffatori che prosciugano credito telefonico.

Un vecchio trucco a cui però non tutti però sono state date le giuste precazioni. In questo caso quindi la prima cosa da evitare è di richiamare il numero in questione, perché potrebbero bastare pochi secondi chiamata per trovarvi con il credito telefonico a zero. Attenzione quindi ai numeri ai quali chiamate, un attimo di distrazione potrebbe essere fatale per i vostri soldi.