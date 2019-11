Chico Forti, chi è il velista condannato all’ergastolo negli Stati Uniti per l’omicidio di Dale Pike che si professa innocente su cui indagano Le Iene: età, professione, windsurf,carcere di sicurezza, Miami, TeleMike, produttore TV, matrimonio, figli, Mattarella, Di Maio

Chico Forti, chi è il velista condannato all’ergastolo negli Stati Uniti per...

Di recente le Iene hanno portato a galla il caso di Chico Forti attraverso il report e le inchieste dell’inviato Gaston Zama. Le Iene Show, che anche nella puntata odierna del 26 Novembre 2019 hanno fatto riemergere alcuni aspetti molto dubbi circa la sua vicenda.

Ma chi è Chico Forti? Si tratta di un italiano condannato all’ergastolo (e in un carcere di massima sicurezza) negli USA per omicidio. Analisi prove, moventi, anche questa sera dalle 21,15 su Italia Uno torneranno in Tv, con nuovi scenari anche politici intorno alla questione.

Chico Forti, chi è il velista condannato all’ergastolo negli Stati Uniti per l’omicidio di Dale Pike che si professa innocente. Le Iene Show, indagini, professione

Enrico Forti, detto “Chico”, da venti anni è rinchiuso in una prigione negli Stati Uniti, condannato all’ergastolo per omicidio.

Velista e produttore televisivo italiano, Chico Forti ha partecipato a sei mondiali e due europei di windsurf e vinto il Campionato italiano di vela, classe catamarano DART (1990).

La sua vita è stata stravolta nel 2000, quando è stato condannato per omicidio negli Stati Uniti. Lui si è sempre dichiarato innocente e vittima di un errore giudiziario. Attualmente un vasto movimento di opinione in Italia persiste nel chiedere la revisione del processo.

Chico Forti, chi è: anni, carriera, TeleMike, carriera sportiva, videomaker, matrimonio, figli

Chico Forti è nato a Trento l’8 febbraio 1959 e lì ha vissuto fino alla maturità scientifica nel 1978. In seguito si è trasferito a Verona per frequentare Istituto Superiore di Educazione Fisica I.S.E.F.. Nel 1990 ha partecipato a Telemike e preso parte ad alcune competizioni di windsurf, grazie alla quale nel 1992 si è trasferito negli Stati Uniti.

Ha sposato Heather Crane con la quale ha avuto tre figli, Savannah Sky (1994), Jenna Bleu (1996) e Francesco Luce (1998).

La carriera sportiva di Chico Forti è iniziata nel 1979 con la pratica del windsurfing grazie a Karl Heinz Stickl, ex campione del mondo di windsurf sul Lago di Garda.

Con Robby Naish ha eseguito tra i primi al mondo il looping: il salto mortale all’indietro completo con la tavola da windsurf a Diamond Head, Hawaii (1984) ed effettuato il primo base jumping dalla cima dell’albero della goletta Star Pilot ad Atollo Molokini, Hawaii.

Ottimo sciatore, ha eseguito la discesa della parete est del Palon, Monte Bondone (2090 m s.l.m., a Trento) con Gianluca “Billy” Valduga (1983).

Poi con l’hawaiiano Richard White ha disegnato e prodotto la prima rampa di salto per windsurf (funboard) per allenarsi e di gareggiare indoor (1984).

E’ stato il primo italiano a competere nella coppa del mondo di windsurf professionisti PWA (Professional Windsurfing Association) nel 1985, e nel 1987 è divenuto Atleta dell’Anno dal Club Albatross della città di Bergamo.

Chico Forti, chi è: vela, windsurf, incidente auto, produttore video, autore, casa di produzione Hang Loose

In seguito ad una fase di stop all’attività sportiva nel 1987,per via di un incidente automobilistico, Chico Forti si è trasformato poi in produttore di filmati di sport estremi.

In particolare di windsurf, snowboard, surf, skateboarding, moto d’acqua, sci nautico a piedi nudi, wakeboard, kitesurfing. Non solo. Chico è divenuto collaboratore nella realizzazione di materiali per lo sport del windsurfing, collaborando, con la scrittura di diversi articoli su riviste specializzate a rendere più popolari gli sport velici.

Poi, nel 1989 è diventato capoeditore di Windsurf Italia. Ha promosso il World Festival on the Beach di Mondello per il rinomato club velico Albaria collaborando con Vincenzo Baglione, l’immagine olimpica del windsurf italiano. Infine, nel 1990 ha creato la casa di produzione Hang Loose, con il programma Hang Loose specializzato in sport estremi.

Chico Forti: dal successo alla crisi. L’inzio della sua vicenda giudiaria. Morte Dale Pike, processo e condanna a Miami

La sua storia giudiziaria inizia nel febbraio del 1998, quando Dale Pike viene trovato morto.

Dale era figlio di Anthony Pike, dal quale Chico stava acquistando il Pikes Hotel, a Ibiza. Il ritrovamento del suo corpo sulla spiaggia di Sewer Beach, Miami porta Chico in prima linea tra gli accusati.

Chico Forti è stato accusato di omicidio commesso durante l’esecuzione di un crimine: l’accusa aveva indicato come movente una truffa di Forti ai danni di Pike padre. Nel 2000 è stato condannato all’ergastolo senza la possibilità di rilascio sulla parola. Attualmente sta scontando la pena al Dade Correctional Institution, Florida City, ma si è sempre dichiarato vittima di un errore giudiziario.

Chico Forti, chi è: Ferdinando Imposimato e Roberta Bruzzone presentano istanza di revisione del processo. L’interesse della politica e dei vip come Fiorello, Jovanotti e Red Ronnie

Il suo legale italiano, Ferdinando Imposimato, e la criminologa Roberta Bruzzone hanno presentato nel maggio 2012 un report al Ministro degli Esteri Giulio Maria Terzi di Sant’Agata per la richiesta di revisione.

Anche il successivo titolare della Farnesina, Emma Bonino, ha espresso l’esigenza da parte del governo italiano di interessarsi sul caso Forti. Molti vip dello spettacolo tra cui Fiorello, Jovanotti e Red Ronnie si sono uniti a un movimento d’opinione per chiedere la revisione del processo.

Ma nel sistema giudiziario statunitense la richiesta di un nuovo processo può avvenire appena se si presentano prove sconosciute all’epoca del dibattito e in grado di modificare l’esito dello stesso: di conseguenza, per una corte sono inammissibili.

Quella delle Iene Show ora è una vera ricostruzione della sua storia. Chico Forti e il suo ergastolo sono al centro delle inchieste delle Iene e dell’inchiesta di Gaston Zama. L’uomo che da venti anni è all’ergastolo negli Stati Uniti per l’omicidio di Dale Pike in un carcere di massima sicurezza negli Stati Uniti intanto continua a professarsi innocente.

A parlare, all’interno del reportage de Le Iene è anche un noto legale made in Usa noto anche per vicende calcistiche. Si chiama Joe Tacopina, ed è un avvocato che è stato in grado prima di entrare nell’affare che ha portato all’acquisto della Roma da parte del gruppo guidato da James Pallotta, e dopo, direttamente, nell’acquisizione del Bologna calcio.

“C’è un uomo innocente che ha passato i suoi ultimi venti anni in prigione per incompetenza e corruzione”, dice il suo avvocato Joe Tacopina. Nella seconda puntata dell’inchiesta, Gaston Zama si concentra sulla posizione di Chico Forti.

