Cloris Leachman, morta a 94 anni l’attrice interprete di Frau Blücher in Frankenstein Junior

E’ morta a 94 anni Cloris Leachman, attrice e caratterista, vincitrice d un premio Oscar come Miglior attrice non protagonista per ’L’ultimo spettacolo’ di Peter Bogdanovich. Era famosa soprattutto per aver interpretato Frau Blücher in ‘Frankenstein Junior’.

Proprio il regista dell’indimenticata pellicola, Mel Brooks, ha salutato Cloris Leachman attraverso un commosso tweet: “Una notizia così triste: Cloris aveva un talento folle. Potrebbe farti ridere o piangere alla caduta di un cappello. È sempre un vero piacere avere sul set. Ogni volta che sento un cavallo nitrire penserò per sempre all’indimenticabile Frau Blücher di Cloris. È insostituibile e ci mancherà moltissimo”.

Cloris Leachman è morta nella sua casa di Encinitas in California. A darne l’annuncio la manager, Juliet Green: “È stato un privilegio lavorare con Cloris Leachman, una delle attrici più coraggiose del nostro tempo. Non c’era nessuno come Cloris”. L’attrice, fa sapere la manager, se n’è andata per cause naturali.