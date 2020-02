Cocaina, test rivoluzionario promette di identificare i consumatori in due minuti

È stato sviluppato un test di impronte digitali semplice e rapido per identificare i consumatori di cocaina. Il nuovo sistema può distinguere in solo un paio di minuti tra coloro che l’hanno presa o semplicemente sono stati esposti per errore, anche dopo essersi lavati le mani.

La tecnica innovativa potrebbe portare allo screening del personale, specialmente nei luoghi di lavoro in cui la sicurezza pubblica è un problema. Potrebbe anche aiutare la riabilitazione dalla droga, la gestione dei trasgressori e aiutare le indagini quando un corpo arriva per la prima volta in un obitorio.

Il test, che si basa su sostanze chimiche escrete nel sudore, è davvero promettente. Il co-autore dello studio Min Jang, del dipartimento di chimica dell’Università del Surrey, ha dichiarato: “Un’impronta digitale è un ottimo modo per i test in quanto è così veloce ed efficiente da raccogliere. Utilizzando la nostra metodologia, è possibile analizzare un campione di impronte digitali in meno di 2 minuti.”

La dott.ssa Catia Costa, membro del laboratorio, ha affermato che potrebbe essere utilizzato anche per eroina, cannabis o anfetamine. “Siamo entusiasti delle possibilità di test antidroga sulle impronte digitali. Oltre alle droghe illecite, abbiamo scoperto che siamo in grado di rilevare i farmaci nelle impronte digitali. Siamo ansiosi di vedere se possiamo usarlo per aiutare i pazienti a controllare che i loro farmaci vengano erogati nlla giusta dose.”