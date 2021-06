Comunali Roma, Michetti: “Farò di tutto per ripagare fiducia”

“Mi sento bene, sono assolutamente lusingato che una coalizione intera, attraverso un sano confronto, abbia avuto attenzione per me e per la dottoressa Matone. Farò di tutto per ripagare la fiducia con successo ed efficienza”. Così Enrico Michetti, in conferenza stampa a Roma, per la presentazione dei candidati del centrodestra per il Comune.

“E’ un grande giorno, però sono in attesa del provvedimento del Csm perché mi devo mettere necessariamente in aspettava e quindi non posso fare dichiarazioni di natura politica”, ha detto dal canto suo il candidato vicesindaco di Roma del centrodestra, Simonetta Matone. ”Sono serena – ha aggiunto – ho deciso di mettere la mia professionalità e spirito di servizio a disposizione dei romani. Sono nata cresciuta a Roma, non conosco solo la Ztl ma tutto ciò che di Roma viene ignorato da lungo tempo: le periferie, i minori maltrattati, i padri separati che dormono in macchina perché non ce la fanno ad andare avanti, le donne che hanno subito violenze… Io ci credo veramente, il mio spirito è solo questo, uno spirito di servizio”.