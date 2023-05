Conference League, Fiorentina-Basilea 1-2: gol di Cabral, Diouf e Amdouni

(Adnkronos) – Pesante sconfitta interna della Fiorentina nela semifinale d’andata di Conference League contro il Basilea. Al Franchi, i ragazzi di Italiano perdono 2-1 per le reti di Diouf al 71′ e Amdouni al 93′ che ribaltano il gol di Cabral al 25′ del primo tempo. Adesso servirà una vittoria in Svizzera con due gol di scarto per guadagnare la finale di Praga in programma il prossimo 7 giugno. Match di ritorno che si giocherà il 18 maggio al St Jakob Park di Basilea.

Primissimi tentativi viola ma al minuto 8 è il Basilea ad andare avanti in contropiede: Augustin segnerebbe lo 0-1 ma viene tutto annullato per fuorigioco, il Var conferma. Ancora pericolosi gli svizzeri al 19′, ma Terracciano para su Diouf. Sventati i pericoli la Fiorentina passa: al 25′ ecco l’1-0, lo firma il grande ex della partita Cabral che raccoglie la sponda di Quarta su calcio d’angolo e non esulta. Da lì in avanti calano i ritmi offensivi di entrambe le squadre, che rientrano negli spogliatoi con il risultato parziale di 1-0.

Nessuno dei due allenatori mette mano alla panchina all’intervallo e a iniziare la ripresa sono gli stessi 22 protagonisti del primo tempo. I viola provano a gestire, cercando sì il raddoppio ma senza scoprirsi troppo, il Basilea non sembra affamato di immediato pari e staziona sulle sue posizioni. Qualche conclusione senza troppe pretese dei padroni di casa accompagnano lo scorrere del cronometro, fino al minuto 71, quando il Franchi subisce una doccia fredda: Diouf segna l’1-1 dopo una bella discesa solitaria, con un mancino morbido all’angolino basso. Gli svizzeri abbassano il baricentro e trovano il beffardo sorpasso, su calcio piazzato. Punizione di Xhaka sponda di Lang verso il secondo palo per la palla rimessa in mezzo da Males sui piedi di Amdouni che batte Terracciano.