Conference League, Lazio-Az 1-2 in andata ottavi di finale

(Adnkronos) – Lazio battuta all’Olimpico di Roma 2-1 dagli olandesi dell’Az Alkmaar nella gara di andata degli ottavi di finale di Conference League. I biancocelesti fanno una buona gara e vanno in vantaggio, dopo aver sprecato qualche buona occasione, al 18′ con Pedro. Felipe Anderson recupera un ottimo pallone a centrocampo e serve Zaccagni sulla corsia di sinistra: il numero 20 biancoceleste supera Sugawara e mette al centro dove trova Pedro che al volo di sinistro insacca l’1-0. La squadra di Sarri sembra essere padrona del match ma sul finale di frazione, al 45′, l’AZ pareggia i conti con Pavlidis, abile a insaccare in rete con un gran tocco di esterno destro dopo una bella combinazione sulla sinistra. Reazione rabbiosa della Lazio e traversa colpita da Milinkovic-Savic al 46′ prima dell’intervallo.

La Lazio ad inizio ripresa ci prova ancora con Zaccagni e Milinkovic ma poi dopo un errore del serbo a centrocampo subisce la rete del raddoppio olandese. Al 62′ Kerkez insacca da due passi dopo il servizio di Karlsson e ribalta la sfida. Al 73′ Lazio ancora pericolosa: Ryan respinge male su Luis Alberto, sul pallone arriva Felipe Anderson che però sbaglia da buona posizione. Ancora Lazio pericolosa poco dopo: Luis Alberto ha sui piedi l’occasione giusta, ma non trova il tempo e l’AZ allontana. All’80’ altra chance per i biancocelesti con Luis Alberto che serve Felipe Anderson che fa girare il sinistro ma il pallone termina fuori di poco. Nel finnale ci prova ancora anche Milinkovic ma il risultato non si sblocca e la Lazio sarà costretta all’impresa nella gara di ritorno in Olanda.