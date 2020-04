Conferenza Conte diretta oggi 10 aprile 2020: orario, dove guardare il Premier in streaming e tv

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte in diretta streaming e tv oggi, venerdì 10 aprile 2020. Per seguire l’incontro del Premier Conte con tutte le ultime novità sull’emergenza Coronavirus in Italia l’appuntamento è fissato alle ore 14 quando in diretta da Palazzo Chigi Giuseppe Conte prenderà la parola per parlare alla nazione.

Il discordo di Conte di oggi, 10 aprile, sarà importante non solo per aggiornare gli italiani sul possibile prolungamento del lockdown fino alla data del 3 maggio ma anche per spiegare quanto successo ieri sera all’Eurogruppo che ha portato conte a scrivere su Twitter: “Io ho una sola parola: la mia posizione e quella del Governo sul MES non è mai cambiata e mai cambierà. Più tardi in conferenza stampa vi aggiornerò su questo e su altre importanti questioni che riguardano il nostro Paese. A più tardi”.

Leggi anche: Conferenza Conte, annullata la diretta: ecco cos’è successo

Conferenza stampa Conte oggi 10 aprile 2020: orario inizio, cosa ha detto e dove guardare la diretta

La conferenza stampa di Conte oggi, 10 aprile, è fissata alle ore 14.00. Per seguire l’incontro del Premier è possibile collegarsi sulla pagina Facebook “Giuseppe Conte” o, in alternativa, sul canale YouTube ufficiale di “Palazzo Chigi“. La conferenza di Conte di oggi pomeriggio sarà trasmessa live anche su Italia Sera tramite il player video che sarà incorporato su questa pagina alle ore 14.