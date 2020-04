Giuseppe Conte diretta 9 aprile 2020: conferenza stampa in live streaming (Video)

Giuseppe Conte in diretta streaming oggi 9 aprile 2020. Questa sera il Premier Conte terrà una nuova conferenza stampa in diretta da Palazzo Chigi con gli ultimissimi aggiornamenti sull’emergenza Coronavirus in Italia e tutte le novità per quanto riguarda la quarantena. Per scoprire cosa succederà nelle prossime settimane non ci resta che collegarci live con il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

Giuseppe Conte: orario e dove guardare la conferenza stampa oggi 9 aprile 2020

L’orario della conferenza stampa di stasera dovrebbe essere fissato alle ore 20.20, siamo in attesa di conferme ufficiali da parte del Premier che si collegherà come di consueto in diretta streaming sulla pagina Facebook “Giuseppe Conte” e in televisione con i principali canali all news tra cui SkyTG24, Rai News 24 e TgCom24. Con grande probabilità la conferenza di Conte sarà seguita in tempo reale anche dal Tg1, in onda proprio nell’orario del discorso del Presidente Conte. Appuntamento dunque alle ore ore 20:20 di oggi, giovedì 9 aprile, con la conferenza stampa di Giuseppe Conte, disponibile in live streaming anche su questa pagina.