Conferenza Conte, annullata la diretta: ecco cos’è successo

Annullata la conferenza stampa di Giuseppe Conte attesa per stasera, giovedì 9 aprile 2020, alle ore 20.20 in diretta streaming e tv da Palazzo Chigi. L’intervento del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte era stato fissato per aggiornare la nazione sugli ultimi sviluppi dell’emergenza Coronavirus in Italia e dare informazioni su quello che accadrà nel Paese nelle prossime settimane. Nella giornata di oggi, infatti, sono iniziate a circolare indiscrezioni secondo cui il lockdown sarà prorogato fino al 3 maggio. La conferenza di Conte annullata stasera, 9 aprile, non è l’unica: anche in Francia il presidente Emmanuel Macron ha annullato il discorso in programma per stasera.

Conferenza Conte annullata, prossima diretta live: data e orario

Con buona probabilità la conferenza di Giuseppe Conte verrà recuperata domani, venerdì 10 aprile, un intervento necessario per chiarire a tutti gli italiani cosa li aspetta da qui all’inizio del mese di maggio. Ricordiamo che il 13 aprile scade il vecchio DPCM e dunque si attendono notizie anche su un eventuale nuovo DPCM e relative regole da rispettare in attesa della “Fase 2” il cui inizio è previsto subito dopo il 3 maggio con la graduale riapertura delle attività commerciali.