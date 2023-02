Constance Marten, chi è l’aristocratica inglese arrestata con fidanzato ex detenuto

(Adnkronos) – La polizia britannica sta perdendo le speranze di ritrovare vivo il figlio neonato di Constance Marten e Mark Gordon. L’aristocratica britannica e l’ex detenuto per stupro sono stati arrestati ieri sera per abbandono di minore, ma ora le accuse sono state cambiate in sospetto di negligenza grave e omicidio colposo.

Il sovrintendente della polizia metropolitana Lewis Basford, riferisce la Bbc, ha detto che le ricerche del piccolo continuano nella speranza di trovarlo “sano e salvo”, ma che, con il passar del tempo e il freddo dell’inverno bisogna “essere aperti alla possibilità che le cose non vadano come vorremmo”. I due genitori, ha aggiunto, hanno fornito pochissime informazioni durante l’interrogatorio e non hanno nemmeno reso noto il sesso del neonato.

La vicenda, al centro delle cronache da mesi, ha come protagonisti la 35enne Constance Marten, proveniente da una facoltosa famiglia aristocratica legata ai reali, e il 48enne Mark Gordon, deportato in Gran Bretagna dopo aver scontato una pena di vent’anni in Florida per uno stupro commesso a 14 anni.

I due si erano conosciuti a un corso di teatro nel 2016 e da allora Constance aveva rotto ogni rapporto con la famiglia e gli amici. La coppia conduceva una vita isolata e, dallo scorso settembre, quando la donna ha mostrato segni visibili di una gravidanza in corso, ha cominciato a spostarsi da un bed and breakfast all’altro. Muniti di denaro contante e di una tenda campeggio i due erano poi riusciti a far perdere le loro tracce. Il 5 gennaio la loro auto è stata trovata in fiamme nell’area di Manchester. Da allora erano stati segnalati loro spostamenti in taxi fra varie località. Alcuni tassisti avevano raccontato di aver sentito il pianto di un bebè mentre trasportavano la coppia. Il piccolo dovrebbe essere nato ai primi di gennaio e s’ignora quali siano le sue condizioni di salute.

Constance è figlia del facoltoso produttore cinematografico e musicale Napier Marten. E’ cresciuta nell’agio in una grande proprietà di famiglia del Dorset, frequentando le migliori scuole private. La nonna era stata una compagna di giochi della principessa Margaret e il padre un paggio della regina Elisabetta II.