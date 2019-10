Conte telefona ad Erdogan e lo bacchetta duramente

Una telefonata a quanto pare durissima quella che avuto luogo stamane tra il premier Conte ed il prsidente turco Recep Tayyip Erdogan.

Fonti interne a Palazzo Chigi hanno riferito di un colloquio a tratti aspro, con il nostro presidente del Consiglio a ribadire più volte il dissenso italiano alla ‘cosiddetta’ operazione bellica che Ankara sta portando avanti nella Siria nordorientale e danno dei curdi.

A preoccupare enormemente l’Italia, ha sottolineato Conte nel corso del colloquio telefonico, le terribili conseguenze nei confronti della popolazione civile locale, oltre che al maxi esodo di quanti fuga dalle bombe, senza poi contare la situazione dei prigionieri dell’Isis evasi. Si paventa un’emergenza umanitari dalle conseguenze imprevedibili e, per questo, Conte ha richiamato Erdogan, in qualità di leader della Turchia, a rivestire con impegno responsabilità il ruolo del suo paese nell’ambito dell’alleanza Nato, e di ritirare perciò quanto prima le sue truppe.

La telefonata è durata circa un’ora e, a quanto sembra, il numero uno di Ankara avrebbe accettato la forte critica, dando sue motivazioni ma, nello specifico, al momento non è stato ancora reso noto cosa abbia risposto in particolare.

Max