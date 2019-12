Conto alla Rovescia, chi è Riccardo Evangelista, il campione di Frosinone che ha vinto ieri 24 mila euro. Età, professione, Time out, chi ha battuto

Svolta emozionante ieri sera nel programma preserale di Canale 5 Conto alla Rovescia, il gioco condotto da Gerry Scotti che ha preso il posto di un’altra nota avventura del noto conduttore, ovvero Caduta Libera. Come è andata nella giornata di ieri? Il nuovo campione, confermatosi dopo l’arrivo in sella al game show nella serata di sabato, ha vinto il montepremi.

Quanto? E come è stata la sua performance? Ma soprattutto, di chi si tratta? Il suo nome è Riccardo Evangelista ed è un 32 enne di Frosinone. Ma chi è esattamente Riccardo Evangelista? Cosa fa nella vita? Cosa sappiamo di lui? Ecco cosa possiamo raccontare nei suoi riguardi.

Riccardo Evangelista ha 32 anni, viene da Frosinone o, per meglio dire, dalla provincia frusinate, per la precisione da Atina.

E’ da questa ridente località laziale che il 32 enne ha mosso i suoi passi giusti verso il trionfo televisivo nel game show di Gerry Scotti. Ma cosa fa nella vita?

Professionalmente parlando, Riccardo Evangelista è un operatore nel Terzo Settore ed ha dimostrato una certa verve, mascherata da un pò di naturale timidezza, doti queste che stanno man mano emergendo nei minuti delle sue partecipazioni televisive. Ma soprattutto emerge la prontezza di riflessi.

Infatti, dopo esser salito alla ribalta nel giorno di Sabato, ieri Domenica 01 Dicembre 2019 si è confermato: dunque Riccardo Evangelista è ancora il campione del programma di Gerry Scotti ma soprattutto ha vinto i soldi in palio.

Infatti, Riccardo Evangelista è arrivato ieri al Time Out con un montepremi pari a 48,685 euro, e nella fase finale delle domande ha risposto positivamente a tutte e quindi come si evince ha vinto il montepremi. Si tratta di una cifra raggruardevole, intorno ai 25 mila euro, o per essere precisi, (dopo che, nel corso della gara, il montepremi è stato dimezzato) a 24,904 euro.

Nella serata precedente Sabato 30 Novembre il nuovo campione si era imposto ai competitor. Riccardo Evangelista, 32 enne di Frosinone però, nel Time Out non aveva saputo rispondere a tutte le domande, per la precisione ha indovinato solo 17 quesiti e di conseguenza, dunque, non ha vinto il montepremi che era di 77,625 euro disponibili.

Riccardo Evangelista subentrava al campione precedente che, nella puntata del 29 Novembre, si era confermato: era Antonio Malavolta, operaio di Grottammare che era arrivato al Time out con un possibile montepremi di 66,700 euro. Ma nel gioco finale, rispondendo positivamente a sole 15 domande non ha vinto alcunché. E nel giorno prima?

Nella giornate del 28 novembre 2019 era arrivato forse un nuovo campione. Di chi si tratta? Il suo nome è Antonio Malavolta, operaio di Ascoli. Il suo percorso è stato particolarmente vibrante in puntata.

