Conto alla Rovescia, il nuovo campione Augusto Moscardo ha vinto oggi Sabato 21 Dicembre 2019: ecco quanto 

C’è un leader nuovo e intrigante all’interno de gioco preserale di Canale 5 condotto da Gerry Scotti, vale a dire Conto alla Rovescia. Un campione che ha subito conquistato la scena. Chi è? E cosa è successo nel game di Gerry Scotti?

Dopo le emozioni della puntata di Venerdì 20 Dicembre nel preserale di Canale 5 nel quale c’era stata la conferma di Alberto Chessari, ecco arrivata la volta.

Un nuovo protagonista, un nuovo campione si è preso la scena e, soprattutto, non solo quella: ha infatti saputo vincere il montepremi alla prima occasione. Quanto? E di chi stiamo parlando?

Conto alla Rovescia, il nuovo campione Augusto Moscardo ha vinto oggi Sabato 21 Dicembre 2019: ecco il montepremi incassato

Nella puntata di Sabato 21 dicembre, il Nuovo campione è diventato Augusto Moscardo, un pizzaiolo di 54 anni che vive nella provincia di Padova. Augusto Moscardo è arrivato alla manche finale del Time Out con un bottino teorico pari a 66,125 euro. Come è andata?

E’ semplice: Autusto Moscardo ha risposto in modo positivo e corretto a tutte e 20 le domande e dunque ha vinto il montepremi in palio alla prima occasione: per la precisione, però, il bottino era sceso nel frattempo a 22,668.

E invece nelle puntate precedenti come era andata? Il campione della puntata di Venerdi 20 dicembre, come detto, è stato confermato ed era Alberto Chessari. Il quale era arrivato alla manche del time out con la possibilità di giocarsi la vittoria di un montepremi pari a 64,575 euro: e in effetti, dopo alcuni tentativi andati a vuoto nelle puntate precedenti, il campione ce l’ha fatta.

Ovvero, avendo risposto a tutte e venti le domande in modo corretto Alberto Chessari ha vinto il montepremi in palio: che, nel frattempo, per effetto del game, si era ridotto a 11,202 euro.

Nella puntata del 19 dicembre 2019 il campione Alberto Chessari si era confermato leader. Il 43 enne impiegato per una radio é arrivato al Time Out giocandosi un montepremi di 53,550 euro. Nel gioco finale, il campione ha risposto solo a 18 domande e pertanto non ha vinto il montepremi.

Nell’appuntamento del giorno 18 dicembre 2019 c-era stato ilcambio al timone: il nuovo campione diventava proprio Alberto Chessari, 43 anni, il quale nel game finale ha ‘rischiato’ di vincere oltre sessanta mila euro ma non ha saputo andare oltre le 15 risposte utili, perdendo la chance.

Nella puntata del 17 dicembre 2019, è arrivato un nuovo campione, e si tratta di Massimo Pisani. Il nuovo leader, nel gioco finale del time out ha collezionato subito un trionfo: infatti rispondendo in modo corretto alle 20 domande ha vinto il montepremi pari a 12,194 euro.

E nelle sere prima? Da tre giorni Alessandro Cavalieri era il campione del game show di Canale 5. Il rappresentante di autoscontri ancora una volta si è scontrato nella manche finale del time out contro il tempo. Partiva da 53 mila euro ma, stavolta, è stata più dura del solito, tanto da rispondere correttamente a solo undici domande.

Partiamo dall’ordine temporale. Sabato sera, nel preserale di Gerry Scotti è arrivato un nuovo campione e si tratta di Alessandro Cavalieri un 36enne di Reggio Emilia che nel game si è subito imposto brillantemente.

Sabato sera arrivato al time out ha giocato per un montepremi pari a 52,250 euro ma ha risposto solo a 18 domande e dunque non ha vinto il montepremi.

E invece, come è andata il giorno dopo? Nella puntata di domenica sera di Conto alla Rovescia il campione si è confermato. Ancora un sera da leader per Alessandro Cavalieri che, per appunto è arrivato al Time Out con un montepremi di 67.600 potenzialmente alla sua mercè. Ce l’ha fatta?

Ebbene, purtroppo per lui no. Perchè, in effetti, giunto al gioco finale il campione in carica ha risposto in maniera positiva a 17 sole domande, e pertanto non ha vinto neppure in questa puntata il montepremi in palio.

