Conto alla Rovescia, Lunedì 24 Dicembre 2019: il nuovo campione, Valerio Mantovani, sfiora il colpaccio

La vigilia di Natale regala, al preserale di Canale 5 condotto da Gerry Scotti Conto alla Rovescia, un nuovo campione. A prendere il posto di Pietro Di Rosa è Valerio Mantovani.

Dopo il ‘mini regno’ del 34enne ragusano di Scicli è la volta del 42enne di Seragno, responsabile commerciale nel settore delle assicurazioni. Come è andata la puntata? Semplice.

Valerio era arrivato alla manche del Time Out con la possibilità di giocarsi un montepremi pari a 62.150 euro, montepremi ottenuto dalla manche dei Vasi Comunicanti. Il neo campione in carica, però, ha sfiorato il colpaccio, rispondendo correttamente a 19 domande delle venti necessarie e, pertanto, non ha vinto il montepremi.

Conto alla Rovescia, Lunedì 24 Dicembre 2019: il campione Valerio Mantovani si laurea campione, per una risposta non vince

Il precedente campione, Pietro di Rosa, era salito sulla scena Domenica 22 Dicembre 2019, superando abilmente gli avversari. Nella sfida finale di domenica, al Time Out, si giocava un montepremi pari a 57.750 euro. Per tre risposte, al primo colpo, non ha vinto il montepremi.

Nella puntata successiva, invece, ha avuto la possibilità di giocarsi un montepremi pari a 57,750 euro, il campione ha risposto solo a 14 domande, ben lontano delle venti necessarie per vincere il malloppo.

Aggiornamento ore 7:50

Di Rosa aveva strappato il titolo ad Augusto Moscardo, pizzaiolo 54enne della provincia di Padova. Augusto era arrivato alla manche finale del Time Out con un bottino potenziale pari a 66.125 euro. Era riuscito a rispondere a tutte e 20 le domande, vincendo di fatto il montepremi che era sceso, nel frattempo, a 22.668 euro.

Il pizzaiolo era subentrato ad Alberto Chessari, campione del game ‘made in Italy’ per tre puntate. Proprio in quella del 20 Dicembre 2019, l’ultima col titolo, è riuscito a vincere 11.202 euro nella manche del Time Out. In quella puntata si era riconfermato campione ottenendo 64.575 euro nella manche dei Vasi Comunicanti.

aggiornamento ore 6:45