Controlli: solo ieri 270mila controlli nel Paese e ben 14mila sanzioni, informa il Viminale

Mentre scriviamo, sicuramente ne staranno effettuando altrettante del resto, se solo nella giornata di ieri in tutto il Paese le forze dell’ordine hanno eseguito oltre 270mila controlli, e stilato ben 14mila multe, figuriamoci cosa accadrà oggi, Pasquetta, giornata tradizionalmente intitolata alle gite ‘fuori porta’.

Beccati i ‘furbetti’ e i positivi… in quarantena

Riguardo a ieri, Pasqua, il Viminale ha reso noto che, complessivamente, sono state controllate 213.565 persone e 60.435 attività commercianti. Tra questi 13.756 italiani e 121 commercianti si sono visti rifilare una bella sanzione per non aver osservato le misure di restrizione in atto. Se giustamente 100 ‘furbetti’ (hanno dichiarato il falso) sono stati denunciati, è invece andata fin troppo bene a quei 19 ‘incoscienti ed egoisti’ i quali, pur essendo risultati positivi al coronavirus – e dunque obbligati ad osservare un periodo di quarantena – sono stati ‘beccati ‘ in giro. Per quest’ultimi infatti c’è stata soltanto una sanzione e la denuncia, invece del carcere, come avrebbero meritato.

Infine, riguardo alle attività commerciali, 16 son stati chiusi ed a 31 è stata ordinata la sospensione provvisoria, per gravi inottemperanze.

