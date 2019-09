Convocati Juve contro l’Atletico Madrid: ci sono Higuain e Pjanic

Manca sempre meno all’inizio di Atletico Madrid-Juventus, gara valida per il primo turno del gruppo D di Champions League. Per la gara in programma domani sera alle 21, Sarri ha diramato la lista dei convocati. Due buone notizie: ci sono Higuain e Pjanic, manca invece Douglas Costa. Sarri avrà quindi a disposizione due pedine importanti (QUI le probabili formazioni), per la gara in programma domani (QUI dove vederla in streaming). Di seguito la lista dei convocati:

Szczesny, Pinsoglio, Buffon, De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Bonucci, Rugani, Demiral, Pjanic, Khedira, Ramsey, Matuidi, Rabiot, Bentancour, Ronaldo, Dybala, Cuadrado, Higuain, Bernardeschi.