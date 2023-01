Coppa Italia, Milan-Torino 0-1: rossoneri fuori, granata ai quarti

(Adnkronos) – Il Torino ai supplementari vince 1-0 sul campo del Milan negli ottavi di finale di Coppa Italia, elimina i campioni d’Italia e vola ai quarti. I granata, in 10 dal 70′ per l’espulsione di Djidji, si impongono grazie al gol di Adopo al 113′. Bayeye scappa sulla fascia destra, serve la palla al centro dove Adopo brucia la difesa e infila Tatarusanu. L’assedio finale del Milan non basta per rimettere in carreggiata gli uomini di Pioli. Gli uomini di Juric approdano ai quarti di finale con una partita di carattere, il Milano è fuori.