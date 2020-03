Coronavirus, app del Comune di Roma per segnalare assembramenti. Rivolta in rete: “No alla delazione”

Coronavirus, app del Comune di Roma per segnalare assembramenti. Rivolta in rete:...

Il Comune di Roma invita a segnalare sul proprio sito web assembramenti di persone e parte la polemica. Sulla pagina facebook di Roma Capitale che promuove il servizio di “segnalazione assembramenti tramite il SUS (Sistema Unico di Segnalazione)” si è riversato uno tsunami di critiche e in tanti hanno chiesto che l’iniziativa venga cancellata.

“ Non ho parole per un’iniziativa del genere. Invece di promuovere di essere solidali l’uno con l’altro, aizzate rabbia e conflitto”, “Vi state coprendo di ridicolo. Specificate che questa roba non è a nome dei cittadini romani. Non siamo così”, “Bentornati nell’epoca della caccia alle streghe: il prossimo avviso sarà per segnalare chi passeggia con il cane; dopodiché quelli che vanno a buttare la spazzatura” alcuni dei commenti al post del Comune di Roma.

Il sindaco Virginia Raggi intervistata questa mattina dalla conduttrice di Agorà ha spiegato che “In questi giorni abbiamo ricevuto migliaia di segnalazioni, e così abbiamo deciso di convogliarle in un unico canale per evitare che si disperdessero”. Nessuna delazione per Raggi ma “segnalazioni che arrivano dai cittadini su chi va nei parchi ad esempio”.