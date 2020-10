Coronavirus – Aumentati i tamponi, ecco i nuovo contagi: 10.874. In terapia intensiva sono 870, 89 i morti

Capita come quando si va a pesca in una mare ricco di pesce, che più calate di rete si fanno e maggiore è il pescato che si porta a casa. Allo stesso modo è quanto accade nel nostro Paese con i tamponi: più se ne fanno e più vengono individuati nuovi casi di contagio. Così, se ieri erano stati quasi 93mila, nelle ultime 24 ore ne sono stati effettuati 144.737, di conseguenza sono stati censiti molti più nuovi contagi di ieri, precisamente 10.874.

Sul fronte regioni è sempre la Lombardia quella messa peggio

Premesso che nessuna regione vanta zero contagi, e che la Basilicata è quella che ne ha segnati meno (+17), da ieri è ancora la Lombardia a guidare questa drammatica ‘classifica’, con ben 2023 nuovi casi, seguita dalla ‘rentrée‘ del Veneto sul podio (1396), quindi la Campania (1312), ed il Lazio (1224).

Dall’inizio dell’emergenza ad oggi, in Italia ci sono stati 36.705 morti

Come riporta il ministero della Salute nel report aggiornato ad oggi, nelle ultime 24 ore si sono aggiunte altre 89 vittime, che portano così il totale delle vittime a 36.705.

Le terapie intensive continuano purtroppo a salire di giorno in giorno

Nel bailamme di cifre e numeri, ciò che preoccupa seriamente è il costante aumento di pazienti costretti ala ventilazione meccanica. Nelle ultime 24 ore infatti altre 73 persone sono entrate in terapia intensiva dove, complessivamente, vi sono ora 870 persone.

Intanto, con i 678 in più da ieri, sale il numero di quanti ricoverati negli ospedali, con sintomi più o meno gravi, ora sono 8.454.

Da non dimenticare anche quanti in isolamento domiciliare, parliamo di ben 133.415 italiani (7.885 in più da ieri), costretti a rimanere chiusi in casa.

Come sempre, fortunatamente, è incoraggiante il numero di quasi fra messi e guariti che, grazie ai +2.046 registrati nelle ultime 24 ore, sono arrivati a quota.

Infine, ad oggi gli attualmente positivi (in virtù dei +8.736 da ieri), ora sono 142.739.

Ecco nel dettaglio la situazione nelle regioni italiane

