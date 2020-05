Coronavirus decreto Maggio 2020 novità: bonus 800 euro a fondo perduto, Rem, Immuni, tutte le misure

Nuove informazioni e importanti novità in relazione ai provvedimenti anti-Coronavirus che il governo sta prendendo in questo periodo, in riferimento in particolare al decreto di Aprile, slittato ormai a Maggio 2020. Nel testo, nelle bozze, spuntano delle importanti novità e misure.

Ecco tutti chiarimenti e le notizie che, ad oggi, vengono fuori analizzando i meandri del decreto Aprile passato a Maggio 2020: dal bonus 800 euro fondo perduto, al tema Rem, passando per le nuove info sulla Fase 2 che, da ieri 4 maggio ha rimodulato molto su spostamenti, autocertificazione e congiunti.

Spazio anche al tema della app Immuni ed alle notizie in merito alle erogazioni dei contributi di sostegno al reddito.

Coronavirus, Fase 2, Dl Aprile: bonus a fondo perduto. Ecco quanto e come ottenerlo

Si è tenuto ieri sera un summit a Palazzo Chigi per andare nel dettaglio degli ultimi interventi del prossimo decreto Aprile che a causa dei ritardi è slittato a Maggio 2020 e secondo molti, visti i ritardi, potrebbe divenire addirittura un decreto Giugno farà in fretta ad approvarlo.

A fronte dell’audizione alla Camera del ministro dell’Economia Gualtieri è emerso come nel decreto Maggio dovrebbero essere inserite le seguenti voci:

“misure molto importanti a sostegno delle imprese anche sotto forma di contributi a fondo perduto e di sostegno alla capitalizzazione, agli investimenti e all’innovazione“. “un ristoro integrale del costo sostenuto per gli affitti per tutte le imprese di tutte le categorie e di tutte le dimensioni. La misura sarà connessa, pare, al calo del fatturato ed è stata scelte “perché l’affitto è uno dei costi fissi più difficili da sostenere per il blocco delle attività”. Per cui ristoro per 3 mesi di affitto e bollette alle imprese. sospensione della Tosap, “il maggiore spazio richiesto per il distanziamento sociale”.

aggiornamento ore 00.04

Coronavirus, ecobonus, sismabonus, sconti credito

Tra i provvedimenti che dovrebbero essere presi si cita anche un “un significativo rafforzamento delle agevolazioni ecobonus e sismabonus”.

Nello specifico, saranno maggiorate le percentuali delle detrazioni e sarà possibile usufruire subitodello sconto fiscale con lo sconto in fattura e lo sconto del credito.

Gualtieri ha poi parlato anche di “un nuovo adattamento del Temporary Framwork sugli aiuti di Stato che avrà un impatto diretto su una delle parti più importanti del decreto, cioè quella sul sostegno alle imprese”.

aggiornamento ore 5,42

Coronavirus, Dl Aprile-Maggio: 4miliardi per liquidità imprese e abbattimento oneri sistema bolletta elettrica

Nel merito è entrato anche il ministro dello Sviluppo, Stefano Patuanelli, per il quale, nei provvedimenti di maggio ci saranno:

finanziamenti con altri 4 miliardi il Fondo centrale di garanzia per assicurare liquidità alle imprese colpite dalle conseguenze del lockdown dovuto al Covid-19, per arrivare a 7 miliardi complessivi: “1,7 miliardi già stanziati con il dl Liquidità, più 700 milioni previsti dalla Legge di bilancio 2019 e un miliardo di rientri.” interventi sulle bollette dell’energia elettrica, con l’abbattimento, ha detto Patuanelli, degli oneri di sistema. Si tratta di un calo delle bollette pari a 600 milioni di euro per tre mesi in favore delle utenze commerciali. pacchetto di misure da 500 milioni per le startup innovative; il pacchetto Industria 4.0 per 3 anni con l’incremento “del credito di imposta legato a 4.0. possibilità di “un anticipo al 2020 dei crediti maturati nel 2021”.

aggiornamento ore 9,51

