Coronavirus: elenco negozi aperti e chiusi sabato e domenica in tutta Italia

Il Coronavirus in Italia continua a preoccupare, da diversi giorni in tutto il Paese è stato deciso di chiudere la maggior parte dei negozi e limitare le uscite di casa da parte degli italiani. In attesa del weekend ecco l’elenco completo delle attività commerciali che resteranno aperte e quelle che invece sono obbligate a tenere chiuso.

Dopo l’ultima conferenza stampa di Conte, infatti, sono numerosi i negozi chiusi in Italia e in molti si stanno domandando ora se sabato e domenica i supermercati rimarranno aperti o quali negozi troveranno chiusi. Nell’ultimo decreto firmato dal presidente del consiglio Giuseppe Conte vengono regolamentate tutte le aperture e chiusure dei negozi, anche per il prossimo weekend dunque sarà valido che “i negozi di prodotti alimentari, le farmacie, le parafarmacie, le edicole, le tabaccherie, i bar e punti di ristorazione nelle aree di servizio stradali e autostradali e alcuni negozi di prima necessità o di servizi alla persona” resteranno aperti.

Resteranno invece chiuse tutte le “attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità”. Tutti gli esercizi commerciali aperti in Italia dovranno comunque mantenere le regole messe in campo dal Governo tra cui l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Restano chiusi nel fine settimana tutti i ristoranti e bar mentre resta attiva la possibilità per i ristoratori di usufruire della consegna a domicilio.

Tra le altre attività commerciali che hanno l’obbligo di chiusura per contenere la diffusione del Covid-19 in Italia troviamo i parrucchieri, barbieri ed estetisti. Tra gli esercizi che somministrano alimenti e bevande restano garantiti i punti vendita “nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali”.

Coronavirus: elenco negozi aperti sabato e domenica

La lista dei negozi aperti nel weekend secondo il decreto dell’11 marzo 2020. Ecco tutte le attività commerciali aperte sabato e domenica in Italia:

Ipermercati

Supermercati

Discount di alimentari

Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari

Commercio al dettaglio di prodotti surgelati

Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici

Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)

Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specialzzati (codice ateco 47.4)

Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico

Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari

Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione

Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici

Farmacie

Farmacie Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica

Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale

Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici

Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia

Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento

Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono

Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia

Attività delle lavanderie industriali

Altre lavanderie, tintorie

Servizi di pompe funebri e attività connesse

Coronavirus: elenco negozi chiusi nel weekend

Il decreto firmato da Giuseppe Conte prevede la chiusura di tutti gli esercizi commerciali “non essenziali” e che dunque non sono stati inclusi nell’elenco dei negozi che resteranno aperti anche nel weekend. Inoltre nel weekend resteranno chiusi anche le medie e grandi strutture di vendita e gli esercizi presenti all’interno di centri commerciali e mercati. Fanno eccezione le farmacie, le parafarmacie e i punti vendita di generi alimentari che pur se locate all’interno di centri commerciali potranno restare aperte.