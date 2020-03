Coronavirus, nuove restrizioni in Italia: supermercati (e tabaccai) restano aperti

L’intervento di oggi del Premier Conte ha svelato le nuove restrizioni previste in tutta Italia a partire da domani, giovedì 12 marzo 2020. Subito dopo la conferenza stampa trasmessa in diretta streaming su Facebook da Palazzo Chigi, molti utenti sui social network hanno iniziato a chiedersi quali negozi e attività commerciali resteranno chiusi nelle prossime settimane.

Nel corso dell’intervento Conte ha sottolineato che “chiudono parrucchieri, centri estetici e servizi di mensa. Restano garantiti i servizi pubblici essenziali tra cui i trasporti e i servizi di pubblica utilità. Chiudono i negozi, i bar, i pub e i ristoranti. Resta consentita la consegna a domicilio. Per le attività produttive va incentivato il più possibile il lavoro agile, incentivate le ferie e i permessi”.

Coronavirus: supermercati e tabaccai aperti

Nessun problema per quanto riguarda i supermercati: “Non è necessario fare nessuna corsa per acquistare il cibo: i negozi di alimentari restano aperti” così come resteranno aperti i negozi di tabacchi, molte persone subito dopo l’annuncio della chiusura delle attività commerciali si sono preoccupati della presunta chiusura dei tabaccai ma come confermano non subiranno chiusure, situazione analoga anche per edicole e stampatori che resteranno aperti.