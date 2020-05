Coronavirus, Fase 2, come sta andando lo spread oggi 11 Maggio 2020: analisi differenziale Bund-Btp in tempo reale

Coronavirus, Fase 2, come sta andando lo spread oggi 11 Maggio 2020:...

Ancora una nuova giornata di contrattazioni, di movimenti e oscillazioni sul fronte finanziario e anche oggi 11 Maggio 2020 non può non esserci per una volta di più al centro della questione il famigerato spread.

Come sta andando il differenziale Bund – Btp oggi nella giornata di lunedì 11 Maggio 2020?

Ecco come hanno aperto, del resto, anche le Borse di Milano e internazionali e come sta andando lo Spread.

Come sta andando lo spread oggi 11 Maggio 2020

Spread Btp-Bund in deciso calo a 231 punti, oggi 11 Maggio 2020. Rendimento del decennale italiano all’1,77%. Borsa Milano apre in rialzo +0,93%

Piazza Affari consolida il rialzo segnato in apertura (Ftse Mib +1,2%) spinta dal calo dello spread a 231 punti dopo il via libera del Consiglio Europeo al Mes venerdì scorso.

AGGIORNAMENTO ORE 9.00

In lancio i bancari Bper (+3%), Banco Bpm (+2,96%), Mediobanca (+2,93%) e Unicredit (+2,63%). Bene pure Poste (+2,92%), più lenta al contrario Intesa (+2,33%) ed Mps (+2,27%). Acquisti su Fca (+1,9%)

E’ in calo questa giornata dunque lo spread tra Btp e Bund tedesco. Il differenziale segna 231 punti base dai 238 della chiusura di venerdì scorso, con un tasso di rendimento del decennale italiano dell’1,77%.

aggiornamento ore 10.32

Apertura in rialzo anche per le borse europee. Per esempio Londra guadagna lo 0,59% a 5.970 punti, Francoforte lo 0,4% a 10.948 punti e Parigi lo 0,25% a 4.561 punti.

Le Borse cinesi chiudono la seduta poco sotto la parità: l’indice Composite di Shanghai si attesta a 2.894,80 punti (-0,02%), mentre quello di Shenzhen cede lo 0,24%, a quota 1.804,74.

aggiornamento ore 13.10