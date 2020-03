Coronavirus, I Fatti Vostri, news sul Covid-19 con Giancarlo Magalli oggi 27 Marzo 2020

E’ tornato in onda in questi minuti il programma I Fatti vostri, e ritorna a parlare, ovviamente, della pandemia del Covid-19.

Una nuova puntata con al centro, dunque, il Coronavirus, quella odierna de I Fatti Vostri, con tante news e aggiornamenti con Giancarlo Magalli.

a i Fatti Vostri oggi Massimiliano Rosolino racconterà lo sport di chi resta a casa. E poi, ancora, focus sugli aiuti dell’Inps a sostegno di famiglie, lavoratori autonomi, dipendenti pubblici e partite Iva.

Oggi, Giancarlo Magalli nella puntata dei Fatti Vostri in onda venerdì 27 marzo alle 11 su Rai2, affronta il tema con il dirigente dell’Istituto di Previdenza.

Ospiti della puntata anche due campioni dello sport: Massimiliano Rosolino per parlare degli allenamenti in casa e Stefano Gregoretti, un super runner di Riccione che ha compiuto di corse in tutto il mondo, ora, nei giorni della quarantena, si è inventato la corsa alternativa: fino a 400 giri al giorno lungo il giardinetto di casa per restare in forma, restando a casa.

E ancora, spazio allla storia di Daniele e Vanessa, che hanno detto sì ai tempi del coronavirus: matrimonio secondo le nuove regole, rispettando la distanza di due metri e senza il classico epilogo in cui “lo sposo può baciare la sposa”.