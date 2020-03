Coronavirus Italia, verso il divieto di attività fisica all’aperto

La situazione Coronavirus in Italia continua a preoccupare e per far fronte all’emergenza presto potrebbe venir vietata ogni forma di attività fisica all’aperto. Ad anticipare il divieto il ministro per le politiche giovanili e lo sport Vincenzo Spadafora che intervistato dal TG1 ha dichiarato: “Credo che nelle prossime ore dovremo prendere in considerazione la possibilità di porre il divieto completo di attività fisica all’aperto. L’appello è di restare a casa e se non sarà ascoltato dovremo porre un divieto assoluto”.

Coronavirus, attività fisica all’aperto: Spadafora non esclude il divieto

In seguito agli allarmanti dati delle ultime ore circa gli spostamenti degli italiani, ancora numerosi nonostante i divieti, non stupirebbe dunque un blocco definitivo all’attività fisica all’aperto. Negli ultimi giorni in varie città sono stati avvistati numerosi runner e come evidenziato dallo stesso Spadafora in una recente intervista rilasciata ad Agorà su Rai 3: “Non vedo questa esigenza straordinaria proprio in questa settimana che la comunità scientifica ci dice essere più critica a livello di picchi, mettendo a rischio se stessi e gli altri. Sicuramente si può evitare, se dovremo essere ancora più chiari nella nostra linea in un prossimo decreto, lo faremo”.