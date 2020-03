Coronavirus: la situazione nel Paese, il Nord-est fa paura

Eccoci al consueto aggiornamento serale in merito all’emergenza sanitaria, attraverso i dati raccolti dalla sede della Protezione civile ed illustrati dal Commissario straordinario Angelo Borrelli.

Contagi: ad oggi in Italia hanno contratto il coronavirus 12.462 persone, rispetto a ieri sono 2.313 in più.

Deceduti: le vittime complessivamente sono 827, tra le quali 196 nelle ultime 24 ore.

Guariti: sono 1.045 i pazienti tornati a casa, 41 nelle 24 ore.

Soggetti positivi: in totale nel paese sono 10.590.

Ricoverati con sintomi: negli ospedali occupano 5.838 letti, 800 nelle ultime 24 ore.

Terapia intensiva: in Italia in 1.028 sono ventilati meccanicamente, 151 nelle ultime 24 ore.

Isolamento domiciliare fiduciario: nelle case attendono fiduciosi il decorso in 3.724.

La situazione dei contagi nelle Regioni

Lombardia 7.280 (+1.489); Emilia-Romagna 1.739; Veneto 1.023; Piemonte 501; Marche 479; Toscana 320; Liguria 194; Campania 154; Lazio 150; Friuli-Venezia Giulia 126; Sicilia 83; Trento 77; Bolzano 75; Puglia 77; Umbria 46; Abruzzo 38; Sardegna 37; Valle D’Aosta 20; Molise 16; Calabria 19; Basilicata 8

Max